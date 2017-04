DE O TEMPO



Amplo favorito, o brasileiro Thomaz Bellucci deu indícios de que teria dia dos mais fáceis diante Emilio Gómez nesta sexta-feira. Na casa do adversário, na cidade de Ambato, o número 67 do mundo abriu 2 sets a 0 e chegou a ter uma quebra de vantagem no terceiro, mas bobeou e permitiu a reação do 272.º colocado do ranking. Na quinta e última parcial, mais sofrimento, mas Bellucci levou a melhor e colocou o Brasil à frente do Equador no confronto da Copa Davis.

O triunfo do brasileiro por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/4, 6/7 (1/7), 4/6 e 6/4, fez o País abrir 1 a 0 sobre o Equador no Zonal Americano. Se passar pelo adversário, o time do capitão João Zwetsch vai disputar uma repescagem na briga por vaga no Grupo Mundial em 2018.

Os 2.500m de altitude em Ambato pareceram causar efeito em Bellucci ao longo do confronto. Até porque no início, o número 1 do Brasil impôs a superioridade que se esperava dele e abriu vantagem confortável sem maiores dificuldades. Nos dois primeiros sets, confirmou três quebras de serviço e defendeu bem seu próprio saque para abrir 2 a 0 de frente.

O confronto parecia decidido quando Bellucci largou à frente na terceira parcial. Com 4 a 3, sacava para abrir dois games de vantagem e ficar a um de fechar a partida. Mas aí, passou a errar muito, deu confiança a Gómez e o adversário cresceu, vencendo no tie-break e diminuindo a diferença.

A derrota no set pareceu abalar o sempre oscilante lado psicológico de Bellucci, que voltou irreconhecível para o quarto set. Nervoso e errando cada vez mais, viu o equatoriano dominar a parcial e deixar o confronto em igualdade.

O set decisivo começou da mesma forma, e Gómez se beneficiou da apatia de Bellucci para quebrar seu saque. Mas a derrota no game pareceu acordar o brasileiro, que devolveu a quebra logo na sequência e passou a atacar o serviço do adversário. Até que no décimo game, a postura do visitante surtiu efeito e ele aproveitou outro break point para fechar o duelo.

O Brasil volta à quadra em Ambato ainda nesta sexta-feira, quando Thiago Monteiro, número 81 do mundo, enfrentará o dono da casa Roberto Quiroz, 232.º do ranking. Se levar a melhor novamente, o time brasileiro pode fechar o confronto já no sábado, no jogo de duplas, em que Bruno Soares e Marcelo Melo enfrentarão Gonzalo Escobar e Roberto Quiroz.

