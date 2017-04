DO TERRA NOTICIAS



Parecia que a hegemonia da Mercedes que já durava 16 classificações consecutivas na Fórmula 1 iria terminar. Parecia. A Ferrari fez o melhor tempo com Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nas duas primeiras fases do treino oficial na China. No entanto, no Q3, Lewis Hamilton mostrou que a Mercedes ainda tem o melhor conjunto de classificação.

Utilizando o modo máximo do motor Mercedes, Lewis Hamilton cravou a 63ª pole na carreira e sua sexta seguida com o tempo de 1min31s678. Foi também a sexta pole da Mercedes de maneira consecutiva em Xangai.

Valtteri Bottas ficou em terceiro, com Kimi Raikkonen na quarta posição. Daniel Ricciardo fechou o top-5.

O brasileiro Felipe Massa mais uma vez fez uma boa classificação. O piloto da Williams ficou com o sexto tempo após treino bastante satisfatório. No entanto, a diferença do piloto para a pole de Hamilton foi grande, 1s8. Seu parceiro Lance Stroll chegou ao Q3 e foi o décimo.

Classificado em 15º, Antonio Giovinazzi acabou protagonizando um acidente no final da primeira fase do treino ao errar na saída da última curva e bater sua Sauber no muro. O piloto prejudicou os outros que vinham atrás melhorando seus tempos.

Um deles foi Max Verstappen. O piloto da Red Bull, no entanto, também foi atrapalhado por um problema de software no motor no Q1, e acabou sendo eliminado logo no início, em 19º lugar.

Q1

A sessão demorou a aquecer. Com sete minutos, Hamilton fez o tempo de 1min33s333 com os pneus supermacios, pouco à frente de Raikkonen e Bottas. Enquanto isso, Romain Grosjean furou os pneus de sua Haas após rodar na última curva.

De pneus macios, Vettel superou Hamilton minutos depois, com 1min33s078. Lance Stroll surpreendeu e ficou com o quinto tempo, à frente de Ricciardo e Massa.

No fim da sessão, Antonio Giovinazzi bateu sua Sauber no muro de dentro da última curva após perder o controle de seu carro ao entrar rápido demais. 15º, o italiano acabou prejudicando os pilotos que vinham atrás, que não puderam melhorar seus tempos.

Foram cortados no Q2, Vandoorne, Grosjean, Palmer, Verstappen (com problemas no motor) e Ocon.

Q2

Todos foram para a pista com os pneus supermacios. Sebastian Vettel foi o mais rápido em sua primeira tentativa, com a marca de 1min32s391. O tetracampeão superou o britânico Lewis Hamilton por apenas 0s015. Bottas e Raikkonen vieram logo atrás.

No fim, Kimi e Sebastian entraram com pneus supermacios novos na pista. O finlandês superou o alemão com o tempo de 1min32s181.

Felipe Massa passou para o Q3 em sétimo.

Ficaram fora do Q3, Sainz, Magnussen, Alonso, Ericsson e Giovinazzi.

Q3

Hamilton cravou o tempo de 1min31s902 em sua primeira volta lançada. Vettel não foi capaz de batê-lo, ficando a 0s184 do piloto britânico. Bottas ficou em terceiro e Raikkonen, reclamando a aderência do carro, o quarto.

Na segunda volta, Hamilton fez a volta da pole em 1min31s678, à frente de Vettel, Bottas e Raikkonen.

Foi a 63ª pole de Lewis na Fórmula 1.

A largada para o GP da China está programada para as 3h da manhã deste domingo no horário de Brasília.

Confira o resultado:

Fonte https://br.motorsport.com/f1/news/hamilton-derrota-vettel-e-crava-6-pole-seguida-massa-e-6-890996/