Batizado de Clássico dos Milhões, o encontro entre Vasco e Flamengo volta este sábado, às 18h30, ao Maracanã, um ano e sete meses depois. O nome dado ao jogo entre as duas maiores torcidas do Rio já sinaliza que o estádio, mesmo não sendo mais o maior do mundo, é o palco ideal para a semifinal da Taça Rio. O vencedor do jogo está na final, mas a conquista da Taça Rio não dá vantagem nenhuma. Os quatro grandes já estão garantidos na semifinal geral do Estadual.Uma partida que pode não ter grande valor esportivo, mas tem na rivalidade seu principal atrativo. De quebra, além dos R$ 150 mil dados pela Federação de Futebol do Rio aos semifinalistas, há a chance de disputar os R$ 850 mil destinados ao campeão do returno — um prêmio que, somado, chega a R$ 1 milhão. Mistério desfeito. O Vasco vai de Muriqui e mais dez. Após o último treino, o técnico Milton Mendes confirmou o comandante do ataque e ainda adiantou que Andrezinho voltará à equipe, provavelmente no lugar de Kelvin.

“O Muriqui joga. Ele é experiente, sabe do que é capaz. Temos algumas ideias que temos colocado, e ele tem entendido muito bem o posicionamento dele. Confio muito nele assim como nos outros. Ele sabe exatamente do que precisamos”, afirmou o técnico, que não se mostrou preocupado com o jejum de vitórias da equipe nos clássicos da temporada. Em três jogos, perdeu um para o Rubro-Negro, 1 a 0, empatou outro, 2 a 2, e também ficou no 0 a 0 com o Botafogo.

“Não me debruço em números. O que me preocupo é em preparar minha equipe, fazer com que os jogadores entendam e saibam exatamente o que fazer dentro de campo. Fazer com que se dediquem e se entreguem muito”, garante.

No Flamengo, Rafael Vaz deve perder a posição. Desde que o zagueiro quase entregou um gol contra a Universidad Católica, pela Libertadores da América, a paciência da torcida se esgotou. Nas últimas partidas, o jogador tem sido vaiado. Zé Ricardo não confirmou a mudança. Donatti deve ser o novo titular.

“Ele é um atleta maduro e experiente. Passou por problemas pessoais, e isso acabou influenciando. Todos nós profissionais passamos por momentos bons e ruins. Ele entendeu de forma bem madura. Mostrei os números dele. Nós estamos tentando continuar a construir sem expor a nossa defesa. Enfim, conversamos, mas ainda não decidi qual vai ser a dupla de zaga”, afirmou o treinador, que deve escalar o time titular e dar a Guerrero a chance de quebrar o jejum de ainda não ter marcado contra o Vasco, em sete confrontos.

