Minutos antes do horário marcado para a partida entre Borússia Dortmund e Monaco, pela Liga dos Campeões, aconteceu uma explosão no ônibus do clube alemão. Segundo o jornal local, Bild, o zagueiro Bartra, precisou ser encaminhado para o hospital, com lesões no braço e no rosto, devido a estilhaços. A partida acabou sendo adiada para a quarta-feira para 13h45 (no horário de Brasília).

A polícia local e o próprio Dortmund confirmaram o incidente, sem dar maiores detalhes. As primeiras informações davam conta de que a explosão aconteceu próxima ao ônibus da equipe a cerca de 10 quilômetros do estádio e que uma pessoa ficou ferida.

O jornal espanhol "Sport" informou que conversou com pessoas próximas a Bartra e que o zagueiro tem ferimentos leves no braço, consequência dos estilhaços da bomba.

O perfil do Dortmund no Twitter garantiu que os jogadores estavam em segurança, apesar de órgãos da imprensa alemã divulgarem que um atleta teria ficado ferido. Tanto o clube quanto a polícia local avisaram que divulgarão novas informações em breve e pediram que as pessoas evitem divulgar notícias não confirmadas.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2017-04-11/onibus-do-borussia-sofre-com-incidente-antes-de-jogo-pela-liga-dos-campeoes.html