A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira as datas e locais das semifinais do Paulistão entre Palmeiras (dono da melhor campanha até o momento) e Ponte Preta (quarta), e Corinthians (segundo) e São Paulo (terceiro). A decisão foi anunciada após reunião do Conselho Técnico com as diretorias dos quatro clubes semifinalistas na sede da FPF, no bairro da Barra Funda, na capital paulista.