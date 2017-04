DE O TEMPO



A Federação Espanhola (RFEF) anunciou, nesta terça-feira, que o brasileiro Neymar foi suspenso por três jogos da Liga, depois de ser expulso na derrota do Barcelona contra o Málaga, no sábado, e vai perder o clássico contra o Real Madrid no dia 23 de abril.

O comitê de competição da RFEF puniu o atacante com uma partida de suspensão, por conta da expulsão, e com outros dois jogos por "atitude de desprezo". O camisa 11 aplaudiu o quarto árbitro ao sair do campo depois de levar o cartão vermelho.

Desta forma, o craque brasileiro vai ficar de fora do duelo contra a Real Sociedad, no próximo sábado, no Camp Nou. Depois, Neymar perde o clássico contra os merengues, no Santiago Bernabéu, e desfalca o Barcelona no jogo contra o lanterna Osasuna, dia 26 de abril.

Neymar ainda pode entrar com recurso contra a punição junto ao Comitê de Apelação da RFEF e, em última instância, frente o Tribunal Administrativo do Esporte Espanhol (TAD).

A ausência do craque brasileiro é um duro golpe para os catalães, que estão a três pontos do líder Real Madrid na briga pelo título da Liga. Os madrilenhos ainda tem um jogo a menos que o Barça, segundo colocado.

O técnico Luis Enrique pode dar oportunidade para Paco Alcácer formar o trio ofensivo, junto com o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez. O treinador também pode pensar numa formação com mais um homem de meio campo, abrindo disputa entre Denis Suárez, o português André Gomez e o turco Arda Turan.

