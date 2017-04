DO TERRA NOTICIAS



André Cariola, engenheiro agrônomo da World Sports, empresa responsável pela manutenção do gramado do Allianz Parque, garante que o campo do estádio do Palmeiras já está em perfeitas condições após a troca completa da grama.



- O gramado já está perfeito para jogo, com toda a segurança necessária para os jogadores, para que não aconteçam lesões. Tanto que a gente já até autorizou o treino do Palmeiras no estádio para eles já conhecerem o gramado e se adaptarem para a partida desta quarta-feira - disse Cariola.



O gramado do Allianz Parque foi completamente retirado antes dos shows de Justin Bieber e Elton John. Na madrugada de sexta para sábado, uma grama completamente nova, vinda da cidade de Tremembé-SP em rolos de grossa espessura, começou a ser plantada. A reportagem do LANCE! foi ao local na tarde de segunda-feira e verificou que as partes colocadas há mais tempo já estavam bem próximas do ideal.



Na tarde desta terça, o Palmeiras treina no local para já se adaptar ao novo gramado antes do jogo contra o Peñarol, às 21h45 de quarta, pela Copa Libertadores. Esse procedimento será feito ao menos mais duas vezes neste ano, em setembro e novembro.



- Técnicas trazidas dos Estados Unidos e da Europa permitiram a troca rápida do gramado. Essa foi a primeira do que a gente entende que será uma série de trocas. A tendência é até inclusive melhorar em termos de rapidez e qualidade no transplante para as próximas oportunidades - concluiu o engenheiro.

