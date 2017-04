DE O DIA



O lateral-esquerdo Alex Sandro está sendo chamado de 'melhor do mundo' pela imprensa italiana após a grande atuação na vitória por 3 a 0 da Juventus sobre o Barcelona, na última terça-feira, em confronto válido pela Liga dos Campeões. O brasileiro simplesmente anulou o craque Messi no confronto.

Segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o jogador é considerado um dos melhores laterais esquerdos do mundo na atualidade. O ex-jogador do Santos deu trabalho para a equipe do Barcelona. No ataque, foi pesadelo para Sergi Roberto e Piqué. O site de estatísticas 'Squawka' contou seis desarmes do brasileiro, mais do que toda a defesa do clube catalão, que fez apenas quatro.

"Alex Sandro jogou pouco nos primeiros meses depois de chegar do Porto, mesmo tendo sido comprado por milhões. Allegri teve trabalho para ensiná-lo a defender, mas valeu a pena. Luís Enrique pode ter pensado que, com Messi na esquerda, o setor do brasileiro seria uma avenida. Não foi", analisou o jornal.

O jornal 'Corriere della Sera' também elogiou a atuação de Alex Sandro: "Foi complicado encarar Messi, mas jogou o tempo todo em alto nível. E ainda foi vital nas jogadas de ataque".

