O calendário do futebol brasileiro está sendo cruel com a maioria dos grandes clubes no mês de abril. Com os Estaduais chegando na reta final, muitos times estão sendo obrigados a enfrentarem maratonas de jogos decisivos, já que a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana estão em andamento.



O Fluminense, por exemplo, já atuou esse mês pelo Campeonato Carioca e pela Copa Sul-Americana. Porém, ainda terá compromissos pela Primeira Liga e pela Copa do Brasil, todos com caráter eliminatório.

Dos 12 principais times do futebol brasileiro, apenas dois podem se concentrar em uma única competição. O Vasco, eliminado da Copa do Brasil de forma precoce, não joga torneios continentais e por isso mesmo concentra todas as suas forças na luta pelo tricampeonato carioca. Já o Peixe, que caiu no Estadual, pode manter todo seu foco na Libertadores.

