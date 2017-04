DE O DIA



A notícia que os torcedores rubro-negros mais temiam saiu no final da tarde desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Em entrevista coletiva, o chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, confirmou que o meia Diego teve uma entorse no joelho direito, será operado e só deve voltar às atividades de quatro a seis semanas. Ou seja, desfalcará o time num momento crucial do ano, a reta final do Campeonato Carioca e a fase de grupos da Libertadores.O Diego teve uma entorse no joelho direito, como todos viram. Foram realizados exames de imagem pela manhã e realmente está confirmado que ele teve uma lesão no ligamento cruzado medial e no menisco medial. Ele vai ser submetido a uma artroscopia no sábado de manhã e o prazo é de quatro a seis semanas para ter um retorno pleno das atividades. No Flamengo a gente não gosta de estipular prazo, mas se der tudo certo, a gente imagina esse prazo", afirmou.

O médico ressaltou que Diego terá à disposição uma das melhores estrututas do Brasil: "Deve ter alta no próprio sábado, mais tardar no domingo. Aí já na próxima semana ele inicia o trabalho de fisioterapia. Vai trabalhar em tempo integral. Hoje em dia o Flamengo dispõe de todos os recursos, tem uma das melhores estruturas do Brasil para isso. Eu tenho muita confiança no departamento médico, nos fisioterapeutas, na preparação física, e a gente vai trabalhar para que ele possa votlar o mais rápido possível. Primeiro é fisioterapia, depois um trabalho de reequilíbrio muscular, e só depois trabalhar com o grupo normalmente", disse Tannure.

Tannure revelou que o meia está abalado com a lesão: "Óbvio que todo atleta se sente frustrado com lesão. É um acidente de trabalho, mas ele está muito confiante na nossa equipe, no nosso departamento de futebol. Apesar de tudo, óbvio que gera um sentimento frustrante. Ele está um pouco chateado, mas já foi passado tudo", finalizou.

Diego saiu de maca no segundo tempo do jogo desta quarta-feira, pela Libertadores, contra o Atlético-PR. Após choque com um adversário, o meia sentiu o joelho e foi imediatamente substituído. No final da partida, ainda com dor, deu entrevista revelando preocupação com a lesão.

