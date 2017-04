DO TERRA NOTICIAS



A notícia do momento na Fórmula 1 é o recente anúncio de que Fernando Alonso participa das 500 Milhas de Indianápolis deste ano, ausentando-se do GP de Mônaco.

Com Alonso deixando claro o desejo de se tornar o primeiro desde Graham Hill a conquistar a 'Tríplice Coroa' - vitórias no GP de Mônaco, Indy 500 e 24 Horas de Le Mans - o time de Woking sabe que permitir isso ao espanhol é um trunfo em relação aos demais times.

Questionado se a permissão é parte de um plano para convencer Alonso a renovar para 2018, Eric Boullier, chefe da McLaren, disse: "Por que não? Todos têm suas cartas na manga quando se trata de negociar um contrato."

Com o GP de Mônaco sendo talvez a melhor oportunidade de a McLaren obter um bom resultado em 2017, a equipe está ciente de que pode perder oportunidades e pontos preciosos sem Alonso.

Entretanto, Boullier diz que a decisão de permitir a Alonso correr em Indianápolis se justifica pelas consequências para o futuro e pelo fato de que Jenson Button é um substitiuto à altura. "É algo que integra um plano maior", disse o dirigente quando questionado sobre o quanto poderia custar a ausência de Alonso em Monte Carlo.

"Eu tenho Jenson no carro, outro campeão do mundo que pode extrair o melhor de nosso carro. Temos Stoffel (Vandoorne), piloto que acreditamos ser um dos jovens mais promissores. Ele venceu em Mônaco de GP2, sabe como guiar lá. Não é uma oportunidade perdida. No plano maior, isso é recompensador para a McLaren-Honda.

"Temos um relacionamento forte e de parceria com a Honda. Queremos mostrar o quanto somos competitivos. É parte do legado da McLaren, que correu e venceu na Indy 500."

"Este é nosso melhor mercado - o primeiro mercado em termos comerciais e automotivos. Há muitos aspectos positivos neste projeto, parte integrante de um plano de relacionamento entre Honda e Alonso a longo prazo", completou.

Fonte https://br.motorsport.com/f1/news/mclaren-diz-que-ter-alonso-na-indy-e-parte-de-plano-maior-893858/