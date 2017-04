DE O DIA



O atacante Alexandre Pato finalmente fez o primeiro gol com a camisa do Tianjin Quanjian, da China.

Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Chinês, o clube de Pato empatou em casa por 1 a 1 com o Shanghai SIPG, de Oscar, Elkeson e Hulk, que perdeu um pênalti.

O Shangai é vice-líder do Chinês, com 10 pontos, dois a menos que o Shandong Luneng, de Gil e Tardelli, enquanto a equipe de Pato é apenas a sexta colocada.

Outro brasileiro que marcou gol na rodada foi o volante Ramires, no empate do seu Jiangsu Suning em 1 a 1 com o Henan Jianye, fora de casa.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2017-04-15/alexandre-pato-marca-1-gol-na-china-em-empate-contra-time-de-hulk.html