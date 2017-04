DE O DIA



O clima nos bastidores da Fórmula-1 está pegando fogo entre o brasileiro Felipe Massa e o holandês Max Verstappen. Depois de reclamar publicamente do veterano piloto por causa de uma fechada no treino classificatório do GP de Bahrein, o holandês afirmou que não iria esclarecer a situação com Massa com uma afirmação no mínimo inusitada.

"Bom, ele é brasileiro, então não há muito o que falarAntes da largada da prova, no domingo, Massa aproveitou para tirar satisfação com Verstappen: "Tome cuidado com o que você fala porque você vai ter que ir para o Brasil correr lá.

Cuidado com o que você fala", disse o brasileiro.Durante a narração do Grande Prêmio, no domingo, o narrador Galvão

Bueno entrou na 'briga' e atacou o holandês: 'Ele já demonstrou ser um piloto fora dos padrões, fora da curva, excepcional. Agora, se vai ser, e vai entrar para a lista dos grandes da história, ser campeão do mundo, vamos esperar pra ver, porque vi muitos pilotos começando muitíssimo bem e ficando pelo caminho.

Ele teve uma declaração no mínimo infeliz quando reclamou que o Felipe Massa o atrapalhou em uma volta e dizia: 'Também não adianta falar com brasileiro'. Qual a experiência que ele tem para falar, o que pode falar de brasileiros? O que pode falar de Emerson Fittipaldi, de Nelson Piquet, de Ayrton Senna. Vamos esperar para ver aonde vai chegar o Verstappen", desabafou Galvão.

