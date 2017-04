DE O TEMPO



Os canais Fox Sports anunciaram oficialmente nesta terça-feira o ex-goleiro Jackson Follmann como o novo comentarista da emissora. Sobrevivente da tragédia aérea com o avião da Chapecoense, Follmann já participou do programa Fox Sports Rádio, ancorado pelo jornalista Benjamin Back.

O compromisso com a Fox Sports já era dado como certo desde a semana passada, mas Follmann, como um bom jogador de futebol, fez jogo duro e disse que só falaria sobre o 'novo time' quando assinasse contrato.

De acordo com informações do Blog do Ohata, no site Uol Esporte, Follmann inicialmente seria uma espécie de comentarista especializado em goleiros. Ele vai participar das transmissões da Copa Sul-Americana e da Libertadores, e poderá fazer sua estreia na função no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, quando a Chape encara o Atlético Nacional, em Medellín, no dia 10 de maio.

