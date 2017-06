DE O TEMPO



A Europa está agitada nesta sexta-feira com a notícia que Cristiano Ronaldo decidiu deixar o Real Madrid a partir de julho. O jogador está insatisfeito e de acordo com a imprensa mundial está disposto a buscar um novo clube.

A informação foi noticiada pelo jornal A Bola, de Portugal. Segundo a publicação o melhor jogador do mundo considera ser alvo de perseguição por parte da justiça espanhola que o acusa de fraude fiscal superior a 70 milhões de euros.

Insatisfeito, o atacante não deseja seguir no clube espanhol para a nova temporada. De acordo com o jornal O Marca, a direção do Real Madrid tenta amenizar o clima ruim com Cristiano Ronaldo.

