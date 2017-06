do TERRA NOTICIAS



Nesta sexta-feira foi divulgada pela Diretoria de Competições as datas e horários das partidas de ida e volta que definem as quartas de final da Copa do Brasil, disputada por Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos. As partidas serão realizadas entre os dias 28 de junho e 27 de julho. Confira tabela detalhada dos confrontos:



JOGOS DE IDA

28/06 - Quarta-feira



Grêmio x Atlético-PR

Horário: 19h30

Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre (RS)



Palmeiras x Cruzeiro

Horário: 21h45

Local: Allianz Parque - São Paulo (SP)



Flamengo x Santos

Horário: 21h45

Local: Estádio Luso Brasileiro - Rio de Janeiro (RJ)



29/06 - Quinta-feira

Atlético-MG x Botafogo

Horário: 19h30

Local: Estádio Independência - Belo Horizonte (MG)



JOGOS DE VOLTA

26/07 - Quarta-feira



Botafogo x Atlético-MG

Horário: 19h30

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro (RJ)



Santos x Flamengo

Horário: 21h45

Local: Vila Belmiro - Santos (SP)



Cruzeiro x Palmeiras

Horário: 21h45

Local: Mineirão - Belo Horizonte (MG)



27/07 - Quinta-feira

Atlético-PR x Grêmio

Horário: 21h45

Local: Arena da Baixada - Curitiba (PR)

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/confira-tabela-detalhada-das-quartas-de-final-da-copa-do-brasil,88e0c86f00b8f9116d83fa3e1aa59954oz2xdit0.html