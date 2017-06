DE O DIA



No Real Madrid desde 2009, Cristiano Ronaldo deixou saudades em Manchester. Campeão da Liga dos Campeões pelo clube inglês em 2008, o craque foi para a Espanha vencer mais três competições européias pelos merengues.

Porém, o português pode estar retornando para os Red Devils. Com o aumento dos rumores de que CR7 irá deixar o Real, a equipe inglesa se torna uma das favoritas para ser o destido do jogador.

De acordo com o jornal inglês "The Times", o United entrou na briga pelo jogador. Os números da possível venda superariam os € 105 milhões gastos pelo clube inglês na contratação do apoiador francês, Pogba, que estava na Juventus e acertou com o clube de Manchester no começo da última temporada.

Além do time inglês, o Paris Saint-Germain e o futebol chinês são outros possíveis destinos para o jogador português, de 32 anos, eleito pela Fifa o atual melhor jogador do mundo.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2017-06-18/manchester-united-entra-na-disputa-e-pode-repatriar-cristiano-ronaldo.html