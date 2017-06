DE O DIA



Contratado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (cerca de R$ 165 milhões), o apoiador Vinícius Júnior, de 16 anos, pode estar sendo obrigado pelo clube espanhol a ser escalado por Zé Ricardo no Flamengo. A informação foi publicada pelo jornal espanhol 'Sport' nesta segunda-feira.

Segundo o diário, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, colocou uma cláusula na negociação afirmando que o atacante tem que estar em campo sempre que estiver à disposição.

O jornal ainda afirma que há discordância no Flamengo sobre a escalação do atleta e ainda informa que Vinícius Junior não completou 90 minutos em campo em nenhuma das oito partidas que fez no profissional do clube carioca.

Em nota oficial, o clube carioca negou o ocorrido em nota oficial. “Ao contrário do que foi noticiado pelo jornal "Sport", da Espanha, não há qualquer cláusula contratual que obrigue a escalação do atleta Vinícius Jr. Esta decisão cabe exclusivamente ao técnico Zé Ricardo”, diz o texto.

Vinícius Júnior só será incorporado ao clube espanhol na temporada de 2018, quando completará 18 anos.

