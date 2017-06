do TERRA NOTICIAS



O volante Bruno Henrique é a última da série de contratações do Palmeiras. Nesta segunda-feira, dia em que os reservas treinaram no gramado, o meio-campista passou por exames médicos de rotina e conheceu a estrutura da reformada Academia de Futebol.

Após defender o Palermo, da Itália, Bruno Henrique assinou contrato com o Palmeiras até 2020. O atleta de 27 anos de idade realizará novos exames nesta terça-feira e, aprovado, fica livre para ser apresentado pelo clube alviverde, o que pode acontecer ainda nesta semana.

Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guaiaquil nos dias 5 de julho (Monumental) e 9 de agosto (Palestra Itália). Animado com contratação de Bruno Henrique, Cuca já manifestou o desejo de escalar o reforço no mata-mata do torneio continental.

No momento, o elenco palmeirense sofre uma carência na posição de volante. Arouca, Felipe Melo, Moisés e Thiago Santos estão em recuperação de lesão. Como Bruno Henrique ainda não foi regularizado, o único atleta disponível para o técnico Cuca é Tchê Tchê.

Às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Palestra Itália. Com a série de desfalques na cabeça de área, Cuca pode escalar Jean no meio de campo ou improvisar o zagueiro Luan.

Nesta segunda-feira, dia em que Bruno Henrique conheceu a estrutura da reformada Academia de Futebol, Cuca iniciou a preparação para o confronto com o time goiano. Recuperado de lesão muscular, Dudu treinou sem restrições, mas ainda é dúvida para o jogo de quarta-feira.

