Falta pouco mais de uma semana para a próxima corrida da temporada de 2017 da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Bélgica acontece no dia 27 de agosto e pode acirrar ainda mais a briga pelo título. Contudo, o consultor da Red Bull, Helmut Marko, já tem seu palpite sobre o campeão.

Marko acredita que Sebastian Vettel, que lidera o Mundial, conquistará o título. O alemão é tetracampeão da categoria, após ter vencido consecutivamente de 2010 a 2013 pela Red Bull. Por isso, o consultor da RBR confia em seu antigo pupilo.

"Eu acredito em Vettel, porque conheço sua força mental, e a Ferrari virou o jogo. Acho que Silverstone foi uma exceção. A Ferrari claramente foi o carro mais forte na primeira metade da temporada e, apenas devido a várias circunstâncias, eles não conseguiram materializar todas as chances", disse.

Vettel lidera o Mundial com 202 pontos conquistas, 14 à frente do segundo colocado, Lewis Hamilton. A terceira posição é de Valtteri Bottas, com 169, enquanto o brasileiro Felipe Massa é apenas o 11º, com 23.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/automobilismo/formula1/consultor-da-red-bull-acredita-em-titulo-de-vettel-em-2017,22b3179d4d59982c99a27e94897b6ee0ygp3o8b9.html