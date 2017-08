O futebol é uma caixinha de clichês, mas não dá muito para fugir deles na partida entre CRB e Luverdense, no Rei Pelé. Dois tempos bem diferentes neste sábado. O Galo abriu boa vantagem na primeira etapa, com dois gols de Neto Baiano, estava com o jogo na mão, mas foi caindo de produção.

Valente, o LEC não se entregou e foi buscar o empate por 2 a 2, gols de William e Rafael Ratão. Os dois de bola parada. O Luverdense foi melhor no segundo tempo e mereceu o pontinho conquistado em Maceió.

O empate tirou o time do Mato Grosso da zona de degola. Chegou a 24 pontos e assumiu a 16ª colocação. O CRB perdeu uma posição. Com 29, caiu do 10º para o 11º lugar. Na próxima rodada, o CRB vai até Recife enfrentar o Santa Cruz, sábado, às 16h30. Já o Luverdense recebe o Londrina, no Estádio Passo das Emas, também no sábado, às 19h.

Três gols no primeiro tempo

O início de jogo foi de muita pressão do CRB na saída de bola. Surtiu efeito aos quarenta segundos. Os quatro meias, além de Neto Baiano, subiram a marcação. Élvis forçou o erro de passe de Gabriel Passos, que tocou errado para o meio. Danilo Pires interceptou o passe e deixou Neto na cara do gol para marcar, de direita.

Após a pressão inicial, o CRB voltou a se compactar e fazer uma marcação mais no campo de defesa, tentando atrair o Luverdense. Aos poucos, o LEC foi chegando com certo perigo ao gol do CRB. Os visitantes insistiam nas jogadas pela direita, tentando criar superioridade numérica. Mas foi o Galo que marcou. Numa boa subida pela direita, Edson Ratinho avançou e cruzou no segundo pau, com estilo. Neto subiu mais que a zaga e tocou no contrapé do goleiro, aos 32.