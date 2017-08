de o DIA



O Manchester City estaria disposto a pagar a cláusula de rescicão de 300 milhões de euros de Lionel Messi, informou a imprensa inglesa. Caso o interesse dos ingleses se confirme, o argentino seria o jogador mais caro da história do futebol.

Os citizens já tinham feito uma investida para tentar contratar o maior craque do clube catalão no último mês de junho, quando ofereceu um salário de aproximadamente 187 mil euros por dia (aproximadamente R$ 800 mil por dia).

À época, segundo o The Sun, a imprensa local havia cogitado a participação do New York City, clube da MLS (liga americana) e parceiro do City na negociação.

O clube americano injetaria R$ 150 milhões, totalizando R$ 450 milhões para garantir que o Barcelona aceitasse.

