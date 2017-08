do TERRA NOTICIAS



Na manhã deste domingo foi realizada a 21ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Nos 21.097 metros da capital carioca, o brasileiro José Márcio venceu entre os homens, enquanto no feminino a campeã foi Esther Kakuri, do Quênia.

Com o tempo de 1min04min17s, José Márcio Leão, do Cruzeiro, foi o mais rápido e garantiu o primeiro lugar. O atleta foi seguido de perto por Demiso Legese Guideta, representante da Etiópia, que chegou apenas um segundo atrás do brasileiro.

Por fim, Damião de Souza, também do Brasil, foi o terceiro com 1h04min21s.

Entre as mulheres, Esther Kakuti, do Quênia, venceu com a marca de 1h14min42s.

O país africano ainda conseguiu a dobradinha com Martha Akeno.

A melhor brasileira na prova foi Joziane Cardoso, que havia vencido a edição de 2016 da disputa, e terminou com o tempo de 1h16min34s.

