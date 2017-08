Milton Mendes deixou o comando do Vasco

Milton Mendes não é mais o treinador do Vasco. Ele não resistiu a derrota para o Bahia, fora de casa, e a sequência negativa da equipe no Brasileiro e deixou o comando técnico do clube de São Januário, após cinco meses de trabalho.

"Quero dizer que, como é do meu estilo, tomei a atitude que tinha de tomar. Tive hoje uma conversa longa com Milton sobre diversos assuntos. Ele também disse várias situações.

Chegamos a uma conclusão, que o importante é sempre o Vasco, mais do que todo interesse pessoal. E que seria o melhor para o Vasco que o Milton nos deixasse.", afirmou o presidente do Vasco, Eurico Miranda.

Milton foi o segundo comandante do Gigante da Colina na temporada. Ele assumiu na reta final do Carioca, após a saída de Cristóvão Borges e conquistou a Taça Rio pelo clube carioca.

No Brasileiro, o treinador deixa o clube carioca na 16ª posição com dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O clube carioca está sem vencer a cinco jogos na competição.

Ao todo em sua passagem, ele comandou o Vasco em 28 partidas com 11 vitórias, 6 empates e 11 derrotas.

