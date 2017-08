do TERRA NOTICIAS



Na temporada de 2016 da Fórmula 1, a Red Bull superou a Ferrari e terminou na segunda colocação no Mundial de Construtores, atrás apenas da Mercedes. No atual campeonato, a equipe austríaca está em terceiro, mas a meta novamente é duelar com o time italiano.

Após 11 corridas em 2017, a Mercedes lidera o Mundial com 357 pontos. A segunda colocação é da Ferrari, com 318, 134 a mais do que a Red Bull. Mesmo assim, o chefe da RBR, Christian Horner, acredita que sua equipe possa bater de frente com a escuderia italiana.

"Do ponto de vista do campeonato, acho que a diferença entre nós, a Mercedes e a Ferrari é muito grande para ser tirada. Mas eu gostaria de pelo menos superar a Ferrari na segunda metade do ano. Se pudermos estar em condições de lutar por pódios em algumas corridas, isso seria uma meta realista e agressiva para nós", disse ao Autosport.com .

Horner, inclusive, elogiou os progressos da Red Bull, que adotou um novo pacote aerodinâmico em Barcelona, em maio. "Acho que estamos indo em uma boa direção. Conseguimos progressos constantes no carro desde o Grande Prêmio da Espanha e continuaremos fazendo isso durante todo o restante da temporada", finalizou.

A próxima corrida da temporada de 2017 da Fórmula 1 acontece no próximo domingo (27), em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Veja abaixo os salários dos pilotos da categoria.

