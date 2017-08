de o DIA



Se no PSG, Neymar já começa a fazer gols, dar assistências, dribles e encantar a torcida em Paris, em Barcelona, o seu antigo clube parece não querer deixar o craque seguir a sua vida sem mágoas.

O Barcelona revelou nesta terça-feira que está processando o craque. Os espanhóis pedem 8,5 milhões (cerca de R$ 31,20 milhões) por "danos e prejuízos".

O Barça enviou o processo à Federação Espanhola de Futebol. Com isso, a Federação Francesa de Futebol e a Fifa serão notificadas. Os catalães recorreram ao Juizado Social da cidade para reivindicar o dinheiro uma vez que Neymar não cumpriu o contrato que tinha com a equipe espanhola.

No comunicado, o clube catalão argumenta que entrou com o processo "na defesa de seus interesses, depois de uma rescisão unilateral de Neymar poucos meses depois de firmar sua renovação até 2021". O brasileiro deixou o clube depois do PSG pagar 222 milhões de euros.

O Barcelona pede 8,5 milhões de euros e requere mais 10% da soma em função da demora no pagamento. Caso o jogador não possa pagar, o clube defende que seja o PSG a despendar o dinheiro.

