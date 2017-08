de o DIA



Botafogo e Flamengo foram denunciados na tarde desta terça-feira pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido as confusões envolvendo as duas torcidas organizadas na partida da última semana da Copa do Brasil, no Nilton Santos, e serão julgados nesta sexta-feira.

O episódio de racismo contra a família de Vinicius Junior não aparece na denúncia. Os clubes serão julgados por serem responsáveis por conduta imprópria de seus torcedores. O Botafogo ainda foi denunciado por não prevenir e reprimir desordem em seu estádio.

O Alvinegro pode ser punido em dez mandos de campo, caso o episódio for considerado uma confusão de alta gravidade e ainda corre o risco de receber uma multa de R$ 100 mil. A Procuradoria denunciou o Botafogo pelo apedrejamento do ônibus do Flamengo, além de alguns tumultos na entrada e saída das torcidas.

Além das denúncias, o Rubro Negro, que era visitante na partida, foi enquadrado por atrasar em dois minutos a volta para o segundo tempo e pode ser multado em até R$ 2 mil.

