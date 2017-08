de o TEMPO



O técnico Endeson Moreira, do América, foi sondado pela diretoria do Vasco, que segue em busca por um comandante para substituir Milton Mendes.

O nome preferido da diretoria é o de Zé Ricardo, que deverá se reunir com os representantes do clube para um encontro que poderá selar ou não o seu acerto.

Ele teria, de acordo com informações, até esta quarta-feira para dar a resposta aos vascaínos.

No entanto, o ex-técnico do Flamengo estaria com receio por conta das eleições no clube, que serão realizadas no fim deste ano.

Caso Zé Ricardo diga não, o Vasco voltará sua carga a Enderson Moreira. Os representantes do comandante já teriam recebido uma sondagem do clube.

Enderson Moreira esteve na mira da Chapecoense há pouco tempo, mas acabou permanecendo no América, atual líder da Série B, com 41 pontos, dois a menos que o Internacional.

Fonte http://www.otempo.com.br/superfc/america/enderson-moreira-%C3%A9-o-plano-b-do-vasco-que-aguarda-z%C3%A9-ricardo-1.1511913