O futuro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid parece cada vez mais incerto. A janela de transferência do futebol europeu vai ser encerrada no dia 31 de agosto e o craque português cogita deixar o clube merengue antes desta data. As informações são do jornal espanhol 'El País'.

"Agora ele só está focado em trabalhar. Está chateado pelas cinco partidas de suspensão e está trabalhando como sempre com a equipe, mas não podemos garantir se ele fica ou se sai. Veremos o que vai acontecer daqui até o dia 31 de agosto", disse uma fonte próxima a Cristiano Ronaldo.

No último jogo contra o Barcelona, o português foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e cumpriria suspensão automática. No entanto, ele ainda empurrou o árbitro Ricardo de Burgos, o que agravou sua penalização.

ACUSAÇÃO DE FRAUDE FISCAL

Como se não bastassem as confusões dentro de campo, CR7 é acusado pela Promotoria da capital da Espanha por ter sonegado cerca de R$ 54,4 milhões ao Fisco espanhol. O craque português estaria indignado com tudo que envolve o processo onde está sendo investigado e acha que o Real não estaria dando o respaldo necessário à situação.

