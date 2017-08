de o TEMPO



O superintendente de futebol do Atlético, André Figueiredo, não resistiu à pressão da torcida e de parte da diretoria alvinegra e deixou o cargo nesta quinta-feira (24). Ele volta para a categoria de base, sua antiga posição que era de diretor.

Além dele, Carlinhos Neves também não deve ficar mais no clube. O preparador físico chegou, inclusive, a colocar seu cargo à disposição no último fim de semana e pode deixar o clube. A informação foi confirmada por fontes ligadas aos jogadores e também à diretoria. A assessoria de imprensa nega a informação.

Segundo apurou a reportagem do SuperFC, tão logo chegou à Cidade do Galo, na tarde desta quinta-feira (24), o superintendente de futebol comunicou aos jogadores seu desligamento do cargo. Informações internas davam conta que seu relacionamento ruim com os atletas foi um dos motivos cruciais para sua saída.

Já Carlinhos colocou o cargo à disposição depois da demissão de Roger Machado. Porém, à época, o presidente Daniel Nepomuceno não havia aceitado seu desligamento.

Segundo a assessoria, quando o presidente optou pela troca entre Roger Machado e Rogério Micale, o preparador físico disse que o dirigente poderia se sentir à vontade para realizar mudanças também em seu setor, fato que Nepomuceno não concordou e enfatizou o seu desejo de que Neves permanecesse.

No processo de demissão de Roger Machado, Carlinhos Neves considerou entregar o seu cargo para que a reformulação da comissão técnica fosse completa. O preparador, porém, vem participando ativamente do planejamento do novo treinador, Rogério Micale no dia a dia do Galo.

A reportagem entrou em contato por telefone com André Figueiredo, que não nos atendeu.

Fonte http://www.otempo.com.br/superfc/atletico/andr%C3%A9-figueiredo-deixa-comando-do-futebol-do-galo-e-volta-para-base-1.1512423