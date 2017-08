do TERRA NOTICIAS



Um sorteio na CBF definiu: o primeiro jogo da final da Copa do Brasil será no Rio e o segundo vai acontecer no Mineirão. A ordem dos mandos da decisão foi definida nesta quinta-feira, e Flamengo e Cruzeiro já sabem onde vão jogar nos dias 7 e 27 de setembro. O Flamengo ainda não cravou 100%, mas o jogo de ida deve ser mesmo no Maracanã, a exemplo da semifinal contra o Botafogo. O jogo será numa quinta-feira, feriado, acrescentando motivos para esperar casa cheia.



- Flamengo vai sempre propor o jogo. Independente se vai jogar dentro ou fora. É importante que a equipe chegue em um bom nível - disse Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo.



No jogo de volta, dia 27 de setembro, o Mineirão vai receber a definição do campeão. Neste mesmo palco o Cruzeiro desbancou o Grêmio, nos pênaltis.



Vale lembrar que na final não há mais o gol qualificado. Ou seja, não há peso diferenciado para bola na rede fora de casa, o que deixa a disputa totalmente diferente das fases anteriores.



- Vamos tentar fazer o melhor. Chegar à final foi importante para o Cruzeiro, que não disputou a Libertadores - analisou Mano Menezes, técnico da Raposa.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/final-da-copa-do-brasil-primeiro-jogo-sera-no-rio-e-o-segundo-no-mineirao,21d598732148793fb321b80cd645c552cfgiz2hb.html