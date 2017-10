de O DIA



O programa 'Fantástico' da TV Globo foi alvo da fúria de uma das maiores rivalidades no mundo futebolístico.

O motivo foi que o jogador Dudu, do Palmeiras, acabou sendo creditado como atleta do Corinthians.

Como de costume, no fim de cada programa é mostrado os principais lances da rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto mostrava os gols da vitória de 3 a 1 do Palmeiras sobre o Grêmio, a atração noticiou que Dudu teria sido o maior pontuador de domingo no Cartola FC.

A indignação dos telespectadores foi que a imagem do atacante apareceu com a camisa do Palmeiras, mas com o símbolo do Corinthians ao lado.

O erro da emissora não passou batido pelos internautas, que acompanhavam a atração dominical.

Alguns até relembraram a negociação de Dudu com o Timão, que não se concretizou.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2017-10-23/fantastico-comete-gafe-coloca-jogador-em-rival-e-irrita-torcedores.html