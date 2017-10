de O TEMPO



O português Cristiano Ronaldo, de maneira irretocável, faturou o prêmio de melhor jogador da Fifa – o The Best – pela quinta vez em sua carreira e igualou ao argentino Lionel Messi na corrida marcada nos últimos dez anos por dois dos maiores jogadores de todos os tempos.

O prêmio foi divulgado nesta segunda-feira em Londres, na Inglaterra. Ronaldo levou o Real Madrid a uma campanha quase perfeita na última temporada, se sagrando campeão espanhol, europeu e mundial.

Neymar, que concorreu, que concorreu novamente com as lendas de Real Madrid e Barcelona, ficou em terceiro – lugar ocupado por ele em 2015.

Entre as mulheres, a holandesa Lieke Martens foi a vencedora. A jogadora do Barcelona, de 24 anos, bateu a venezuelana Deyna Castellanos e a americana Carli Lloyd.

O The Best foi criado pela Fifa após parceria com o Ballon d'Oro, da revista France Football, se encerrar. O critério também mudou, já que agora, uma comissão técnica define o melhor jogador. Antes, votos de jornalistas, capitães e treinadores das seleções nacionais faziam a escolha.

Outros prêmios:

-O francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, foi eleito o melhor treinador do mundo. Com ele, os merengues conquistaram a Liga dos Campeões 16-17, Mundial de Clubes de 2016, Supercopa da Espanha 2017, Supercopa da Uefa 2017 e o Campeonato Espanhol 16-17. Além disso, como jogador, já havia ganho o prêmio de melhor do mundo em 1998, 2000 e 2003.

-O também francês Olivier Giroud levou o prêmio de gol mais bonito da temporada. O gol “escorpião” aconteceu com a camisa do Arsenal diante do Crystal Palace, pela Premier League.

-O melhor goleiro do ano foi Gianluigi Buffon, da Juventus. Ele venceu Manuel Neuer, do Bayern de Munique e Keylor Navas, do Real Madrid

-Os torcedores do Celtic, da Escócia, venceu a disputa do “Fan Award”. A vitória aconteceu sobre o Borussia Dortmund e Copenhague.

-Francis Koné, jogador do Slovacko, da República Tcheca, que ajudou o goleiro adversário, Berkovec, em convulsão, é homenageado com o prêmio Fair Play.

-A seleção do ano tem três brasileiros, e é formada por Buffon, Daniel Alves, Sergio Ramos, Bonucci e Marcelo; Kroos, Modric e Iniesta; Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.

