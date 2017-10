de O DIA



Paolo Guerrero não enfrenta o Fluminense. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o técnico Reinaldo Rueda declarou que o atacante continua sentindo dores na coxa esquerda e será desfalque no jogo desta quarta, o primeiro válido pelas quartas de final da Sul-Americana, no Maracanã.

"Paolo está liberado desde ontem (segunda-feira). Para o jogo de amanhã (quarta) era muito difícil, não ia dar tempo", disse Reinaldo Rueda.

O atacante peruano voltou a treinar na segunda, mas saiu no meio da atividade por causa de dores no mesmo local. O comandante do Flamengo explicou o motivo da ausência do camisa 9 na coletiva.

"O Paolo, depois do jogo contra o Bahia, no segundo tempo, apresentou dores no músculo (posterior da coxa esquerda). Está em processo de reabilitação. Ontem (segunda-feira) tentou no treino, mas teve pequena moléstia.

Segue no departamento médico", completou.

A boa notícia é que Rueda poderá contar novamente com o atacante Vinicius Junior. O jovem está recuperado de uma lesão no joelho direito e será relacionado para a partida desta quarta.

