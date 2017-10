de O DIA



O São Bento divulgou uma nota oficial desmentindo as especulações de que o clube, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, estaria interessado na contratação de Adriano Imperador. O ex-atacante do Flamengo revelou em entrevista a

Pedro Bial que deseja retornar ao futebol na próxima temporada.

A possível contratação do jogador não era vista com bons olhos pela diretoria do clube paulista. Além disso, o técnico Paulo Roberto Santos, que define as contratações no time, foi contra a vinda de Adriano, que está sem jogador desde 2016, quando defendeu o Miami United.

Confira a nota oficial que o São Bento divulgou:

A diretoria do São Bento esclarece que foi procurada por um amigo de Adriano Imperador, que na ocasião, fez uma proposta ao clube. E que, a mesma, não interessa ao São Bento, tendo em vista que o atleta precisaria de um trabalho muito intenso, já que permanece fora dos gramados de forma oficial desde 2014.

"Não há possibilidade de contratação. A proposta não partiu do clube e nem o interesse. Até conversamos com o Paulo sobre o interesse do atleta em ingressar na equipe e com toda a sua experiência, o técnico nos posicionou de forma contrária. Vamos continuar com a nossa filosofia de pé no chão. Chegamos e tivemos sucesso sem nenhum medalhão e acho que esse foi o segredo ao longo desses anos", afirmou o presidente Márcio Rogério Dias, que descartou a possibilidade da vinda do jogador ao São Bento.

