O Atlético está muito próximo de fechar a contratação do atacante Roger Guedes, visto como o “presente de natal” atleticano para 2018. Para ter o jogador do Palmeiras, o Galo deve ceder Marcos Rocha por um ano ao clube paulista.

As negociações se intensificaram e podem ter um desfecho nos próximos dias. O lateral-direito João Pedro, cogitado a também vir para o alvinegro na transação, foi descartado.

Conforme apurou o Super FC, Roger Guedes viria por empréstimo de um ano, forma que agilizaria a sua contratação. Após esse período, ele teria os direitos adquiridos pelo banco BMG, que o manteria no Galo.

Para contar o atacante no ano que vem, o Atlético cederia o lateral-direito Marcos Rocha na próxima temporada.

Como ele tem contrato com o clube mineiro até dezembro de 2018, o Galo irá renovar o vínculo com ele por dois anos e o emprestará para o Porco.

Até o momento, o Galo já anunciou as contratações do lateral-direito Samuel Xavier, do atacante Erik, do volante Arouca e do centroavante Ricardo Oliveira.

