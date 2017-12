As opções do elenco alvinegro para a vaga de Jô são Kazim, Carlinhos e Júnior Dutra, contratado há duas semanas. O clube também tem acerto salarial com Tréllez, mas ainda precisa chegar a um acordo com o Vitória, que tem contrato com o colombiano até o fim de 2018.

Fonte https://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/corinthians-vende-atacante-jo-ao-nagoya-grampus-do-japao.ghtml