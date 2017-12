de o DIA



O futebol de Roraima pode ter uma presença ilustre em 2018. O ex-meia Beto pode retornar ao futebol profissional depois de ter se aposentado em 2009. O interessado futebol futebol do meia é o time do Baré.

O ex-atleta fez uma visita à sede do clube e admitiu que, caso aconteça uma proposta, pode pensar em sair da aposentadoria para jogar profissionalmente.

"Um convite oficial não aconteceu e confesso que ainda não passou pela minha cabeça voltar ao futebol profissional, mas não descarto essa possibilidade até pelo crescimento do futebol em Roraima já que minha presença pode trazer alguns benefícios para o clube, para o Campeonato e para o futebol do Estado e é um caso a se pensar e se surgir esse convite vou analisar com muito carinho, até porque fui muito bem recebido em Boa Vista", afirmou o jogador, em entrevista à Folha de 'Boa Vista'.

No entanto, Beto deixou claro que a idade pode ser um empecilho para voltar a calçar as chuteiras. Aos 42 anos, o ex-jogador não tem mais a rotina de um profissional desde 2009.

"Conversamos com o presidente e lançaram essa brincadeira de que eu poderia vir a fazer alguns jogos pelo Baré, mas tudo na brincadeira, não ficou nada acertado e até porque a idade já chegou, estou com 42 anos e parei de jogar profissionalmente desde 2009, então isso fica bem mais difícil de voltar agora para o profissional."

Revelado pelo Botafogo, Beto rodou por todos os grandes times cariocas. Depois de marcar época no Flamengo, também t

eve passagens mais curtas por Vasco e Fluminense, além de ter jogado por Napoli, Grêmio e São Paulo.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/2017-12-23/lembra-dele-aos-42-anos-ex-jogador-beto-pode-voltar-ao-futebol-profissional.html