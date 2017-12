de o DIA



O Real Madrid fechará 2017 como líder disparado do ranking de clubes da Uefa, que teve a sua última atualização anunciada oficialmente nesta segunda-feira pela entidade que comanda o futebol europeu.

Para determinar as posições de sua listagem, a Uefa leva em conta os resultados conquistados pelos times nos últimos cinco anos, sendo que a equipe madrilenha conquistou três vezes a Liga dos Campeões neste período de tempo.

Com a sua sequência de feitos, o Real ostenta 148 mil pontos na liderança, enquanto o Barcelona é o vice-líder, com 126 mil. Logo atrás do Barça, que no último sábado bateu o arquirrival de Madri por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol, está o Bayern de Munique, em terceiro lugar, com 125 mil.

Em uma outra prova de força dos clubes da Espanha no continente europeu nos últimos anos, o Atlético de Madrid figura na quarta posição, com 122 mil pontos, enquanto a Juventus, da Itália, fecha o Top 5 com 122 mil.

O Paris Saint-Germain, que nesta temporada europeia passou a contar com Neymar após o clube protagonizar a contratação mais cara da história do futebol ao tirá-lo do Barcelona, é o sexto colocado, com 109 mil pontos. O time francês está logo à frente do Sevilla, que possui 108 mil e em três das quatro temporadas anteriores conquistou três títulos da Liga Europa.

O Manchester City, com 97 mil pontos, o Porto e o Borussia Dortmund, com 85 mil cada e o time português à frente da equipe alemã apenas nos critérios de desempate, completam, nesta ordem, o Top 10 do ranking de clubes da Uefa, que contabiliza pontos somados pelos clubes desde o início da temporada 2013/2014.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Uefa:

1) Real Madrid, 148 mil pontos

2) Barcelona, 126 mil

3) Bayern de Munique, 125 mil

4) Atlético de Madrid, 122 mil

5) Juventus, 120 mil

6) Paris Saint-Germain, 109 mil

7) Sevilla, 108 mil

