Depois de trocas de farpas por vários anos com torcedores do Palmeiras na internet, Lucas Lima agora respondeu à provocação de um santista.



Vaiado no jogo amigos do Nenê x amigos do Caio Castro, em Jundiaí (SP), o novo meia do Verdão rebateu um perfil alvinegro no Twitter, que colocou um vídeo com a seguinte legenda: "Lucas Lima sendo vaiado em jogo beneficente é o meu presente de Natal para vocês".

O jogador escreveu: "Tô nem aí, meu coração é verde". Enquanto defendia o clube da Baixada Santista, Lucas Lima travou longos embates com palmeirenses nas redes sociais.

No período, muitos deles foram bloqueados pelo meia, que ao se aproximar de um acordo com o Verdão, passou a desbloqueá-los.



Antes deste amistoso do fim de semana, Lucas falou sobre esta relação e justificou que nunca desrespeitou seu atual clube. Segundo ele, a torcida já tem lhe dado demonstrações de carinho desde que foi o acordo por cinco anos com ele foi anunciado.



- Pelas redes sociais acompanho o carinho deles por mim. Era uma brincadeira, nunca faltei com o respeito, como naquela época eles me zoaram muito. Agora estou do lado deles e vou fazer o melhor por eles - disse o meia, ao Sportv.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/provocado-por-santista-lucas-lima-diz-to-nem-ai-meu-coracao-e-verde,35b25750675898b31cb8489868c3350bvkt4cun9.html