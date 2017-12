de o DIA



O Botafogo segue em busca de reforços mais experientes para a temporada de 2018.

O atacante Hernán Barcos, que já vez sucesso vestindo as camisas do Palmeiras e do Grêmio, pode desembarcar em General Severiano.

O irmão e empresário do jogador da LDU, Gabriel Barcos, confirmou o interesse do clube alvinegro.

No entanto, a saída do treinador Jair Ventura, que foi comandar o Santos, pode atrapalhar a concretização do negócio.

A ida do técnico para o Santos também pode despertar o interesse do time da Vila Belmiro no atacante argentino.

Em janeiro deste ano, Hernán Barcos esteve perto de voltar a jogar no futebol brasileiro.

Entretanto, acabou acertando sua ida para a LDU de Quito, onde disputou 36 partidas e marcou 23 gols.

