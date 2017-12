A australiana Megan Anderson seria a primeira desafiante ao título de Cyborg, mas teve problemas com o passaporte e foi substituída por Tonya Evinger na última luta da brasileira.

A luta começou com Cyborg dominando o centro do octógono, mas assim que soltou um chute alto, a brasileira acabou caindo. Ao se levantar, viu Holly grudá-la na grade. A americana, no entanto, não tinha ação. Foi aí que o primeiro direto de Cyborg entrou.

Uma tentativa de sequência de Holly foi em vão como respostas. Alternando chutes altos e baixos, a campeã atingiu de novo o rosto de Holly com um direto, enquanto a adversária sempre que podia a levava para a grade, apenas para travar o ímpeto de Cyborg.