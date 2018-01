do TERRA NOTICIAS



O primeiro reforço apresentado pelo Palmeiras em 2018 será o meia Lucas Lima.

O ex-santista conversará com os jornalistas nesta quarta-feira, após a primeira atividade do elenco no ano, que se inicia às 15h30 na Academia de Futebol.

Ainda não se sabe o número da camisa que ele usará no Verdão. A 11, que era de Zé Roberto, está vaga. A 20, que ele usou durante um período no Santos, também ficou livre após o empréstimo de Raphael Veiga ao Atlético-PR. A 10 é de Moisés.

O goleiro Weverton, os laterais Marcos Rocha e Diogo Barbosa e o zagueiro Emerson Santos são os outros reforços contratados pelo Verdão.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/futebol/sem-rancor-santistas-desejam-sorte-a-lucas-lima-no-palmeiras,65608a019d1207058ee54290e40da07d2onlpxgs.html