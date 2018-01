de o TEMPO



O Cuzeiro iniciou na tarde desta quarta-feira (3) as atividades da pré-temporada, com a reapresentação oficial do elenco que disputará a temporada 2018.

Além dos jogadores que permanecem na equipe celeste, a surpresa foi a presença de dois dos seis reforços contratados pelo Clube.

Trata-se dos laterais esquerdos Egídio e Marcelo Hermes, além do centroavante Fred.

Coincidentemente Egídio e Fred retornam ao clube onde brilharam.

Fonte http://www.otempo.com.br/superfc/de-volta-%C3%A0-toca-fred-se-apresenta-juntamente-com-elenco-de-2018-1.1558843