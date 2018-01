de o DIA



O treinador Reinaldo Rueda parece estar mais próximo de treinar a seleção chilena. O técnico, até então do Flamengo, ainda não se pronunciou se fica ou não no clube carioca. Segundo o jornal peruano 'Libero', o favorito para assumir o cargo, caso

Rueda aceite a proposta da seleção chilena, seria outro colombiano: Jorge Luis Pinto.

Jorge tem 65 anos e já comandou a seleção colombiana entre 2007 e 2008.

Agora o treinador está à frente da seleção de Honduras, país que comandou na última Copa do Mundo, em 2014, no Brasil. Ainda de acordo com a publicação, ele foi procurado pela diretoria do Flamengo após a demissão de Zé Ricardo, mas recusou a proposta do Rubro-Negro na ocasião.

No Rubro-Negro, há a expectativa de que Rueda fique, pois o contrato com o clube vai até o final de 2018.

O auxiliar técnico Redín já disse que os membros da comissão particular dele ainda não foram avisados sobre o futuro do treinador e que uma reunião no começo deste mês seria importante para a decisão de permanência ou saída do Flamengo.

Fonte http://odia.ig.com.br/esporte/flamengo/2018-01-04/flamengo-ja-tem-treinador-definido-caso-rueda-va-para-o-chile-afirma-jornal.html