do TERRA NOTICIAS



O goleiro Weverton e o zagueiro Emerson Santos falaram pela primeira vez como jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde desta quinta-feira. Na Academia de Futebol, ambos receberam o uniforme do novo clube das mãos do diretor de futebol Alexandre Mattos.

Aos 30 anos de idade, Weverton veio do Atlético-PR e assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2022. Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, ele terá a concorrência dos veteranos Fernando Prass e Jailson pela posição de titular da meta palestrina.

"Fico muito feliz por fazer parte da família Palmeiras e com a oportunidade de vestir essa camisa. Todos os profissionais são movidos a desafios e esse agora é o grande desafio da minha vida", disse Weverton, que usará o número 21, uma vez que o 12, seu favorito, foi aposentado como tributo ao ídolo Marcos.

Emerson Santos, de 22 anos, foi contratado após passar pelo Botafogo e firmou vínculo com o Palmeiras até o final de 2022. O jovem também terá concorrência pesada, uma vez que Antônio Carlos, Edu Dracena, Juninho, Luan e Yerry Mina completam as opções para a defesa, além de Thiago Martins, que negocia com o Bahia.

"Tentei vir no ano passado, mas não foi possível", disse Emerson, que assinou pré-contrato com o clube em agosto. "Vou procurar dar o meu melhor para construir uma nova etapa, com outros ares. Vai ser fundamental para a minha carreira", completou o camisa 34, capaz de atuar também como lateral direito e volante.

Do grupo de cinco reforços contratados para 2018, o Palmeiras ainda não apresentou oficialmente apenas o lateral direito Marcos Rocha (Atlético-MG) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro). O meia Lucas Lima (Santos) vestiu o uniforme alviverde na quarta-feira.

Às 19h30 (de Brasília) do próximo dia 18 de janeiro, o reforçado time comandado pelo técnico Roger Machado entra em campo para encarar o Santo André, no Estádio Palestra Itália, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Novorizontino completam o grupo C do Estadual.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/palmeiras/palmeiras-apresenta-goleiro-weverton-e-zagueiro-emerson-santos,75f85403ab261d63ee0bcef5bb0406f471sux6jn.html