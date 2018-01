do TERRA NOTICIAS



A temporada de 2017 da Fórmula 1 não foi como Max Verstappen esparava. Sofrendo com problemas de confiabilidade do conjunto Red Bull-Renault. especialmente na primeira metade do ano, o holandês terminou o campeonato 32 pontos atrás de seu companheiro Daniel Ricciardo.

A dupla passou por um incidente no Grande Prêmio da Hungria, quando Verstappen bateu em Ricciardo logo na primeira volta - além de Sebastian Vettel . O jovem piloto se desculpou e assumiu a culpa pelo acidente, atitude elogiada pelo companheiro de equipe.

"O que aconteceu em Budapeste foi uma espécie de teste. Felizmente, ele lidou bem com tudo e pediu desculpas. Fez o que foi preciso fazer. Então, sinto que há um respeito entre nós. Max amadureceu muito neste ano, dentro e fora da pista", destacou em entrevista à revista inglesa Autosport.

Ricciardo também afirmou que Verstappen lidou bem com a pressão, que foi inclusive maior no ano de 2017. "Na pista, ele foi mais sensato. Ele estava sob mais pressão do que no passado. E acho que agora ele também respeita os concorrentes um pouco mais".

Por fim, o australiano disse que não se importaria em se envolver em uma disputa roda a roda com Verstappen: "Nós resolveríamos isso. Se essas coisas acontecerem, nós vamos encontrar uma maneira de lidar com isso, mas continuo achando que é um bom problema para se ter".

"Nas corridas que ele venceu neste ano, eu reconheci que ele foi um piloto melhor no fim de semana, e foi isso. Se começar a dizer que é por causa disso ou daquilo, aí você cria problemas. É ser honesto, reconhecer que ele foi melhor e tentar encontrar uma forma de evitar que isso aconteça novamente", concluiu.

