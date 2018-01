de o DIA



O volante Márcio Araújo vai atuar pela Chapecoense em 2018. Nesta sexta-feira, o clube carioca anunciou que cedeu o meio-campista para o time catarinense. Além disso, também revelou o empréstimo de outros oito jogadores e a liberação de mais oito que vão ficar sem contrato.

Márcio Araújo, de 33 anos, estava desde 2014 no Flamengo, ano em que marcou o gol do título do Campeonato Carioca pelo clube. O jogador, porém, vinha sofrendo alta rejeição da torcida, além de ter perdido a condição de titular para o colombiano Cuéllar após a chegada de Reinaldo Rueda. Com isso, a diretoria optou pela sua liberação.

Além de Márcio Araújo, o Flamengo também confirmou nesta sexta-feira que o meio-campista Canteros seguirá na Chapecoense em 2018. E outros três jogadores foram cedidos para times do Brasil: o lateral-direito Thiago Ennes jogará no Náutico, o lateral-esquerdo Moraes defenderá o São Bento e Gabriel Silva atuará pelo Veranópolis-RS.

O Flamengo também negociou cinco jogadores com times estrangeiros. Os meia-atacantes Matheus Savio e Cafu foram emprestados ao Estoril, de Portugal, o atacante Nixon atuará pelo Kalmar, da Suécia, em 2018, enquanto Thiago Santos e Trindade jogarão na Índia, onde defenderão Mumbai FC e Jamshedpur, respectivamente.

Além disso, o Flamengo anunciou que o zagueiro Rafael Dumas, os volantes Muralha e Luiz Antonio, o meia Conca e os atacantes Gabriel Ramos, Rafinha e Douglas Baggio, além de Paulinho não terão seus contratos renovados e estão fora do elenco do time para 2018.

