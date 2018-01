de o DIA



O técnico Fernando Diniz gerou muitas críticas, principalmente da torcida do Guarani, ao deixar o clube depois de apenas um mês no cargo, para aceitar proposta do Atlético-PR. Dessa vez, foi o comentarista Neto quem detonou o treinador.

Revelado pelas categorias de base do Bugre, o ex-jogador não poupou as críticas a Diniz e afirmou que o abandono ao projeto do Guarani foi uma total falta de profissionalismo.

"Na minha visão, o que o técnico Fernando Diniz fez com o Guarani foi uma tremenda sacanagem. Pelo amor de Deus! O sujeito foi apresentado em dezembro e colocaram uma baita esperança sobre ele resgatar o Bugre da má fase. Fizeram tudo o que ele pediu. Só que nem um mês, isso mesmo, 30 dias, depois ele estava deixando Campinas para aceitar uma proposta melhor do Atlético-PR. Que absurdo! Falta de profissionalismo total."

Neto ainda comparou a situação à do técnico do Fluminense, quando Abel Braga ainda treinava a Ponte Preta, ironicamente, rival do Guarani. À época, mesmo com a Macaca vivendo má fase, o experiente treinador preferiu seguir no clube, apesar de receber outras propostas.

"O Abel Braga, o popular Abelão, foi técnico da Ponte Preta e, mesmo em uma fase inconstante e teoricamente em um time de menor expressão, ele fez questão de permanecer na Macaca, ao invés de aceitar várias propostas de clubes grandes. Vejo isso como respeito e hombridade. Coisas que o Diniz não teve com o Guarani."

Depois de tentar acerto com o holandês Clarence Seedorf, o Atlético-PR buscou Fernando Diniz, que já foi confirmado e já trabalha no comando do Furacão.

