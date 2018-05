A CBF acompanha de perto a lesão no joelho direito de Daniel Alves. O médico Rodrigo Lasmar está a caminho de Paris e vai examinar o jogador do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira. Coincidentemente, a viagem à França já estava prevista para avaliar a recuperação de Neymar, que voltou a treinar após a fratura no pé direito - sofrida no fim de fevereiro. Agora se estenderá também ao caso do lateral-direito.